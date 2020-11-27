З 1 січня мінімальна зарплата повинна підвищитися до 6 тисяч гривень.

Заплановане на 1 липня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень переноситься на 1 грудня.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"1 липня планувалося 6500 гривень, зараз буде 1 грудня. Це пояснюється тим, що такі шокові вливання в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами та вирішили, що нам потрібно відкласти це підвищення", - сказав він.

Що цьому передувало

Раніше в проекті Державного бюджету на 2021 рік був закладений дефіцит в 6% валового внутрішнього продукту, а також підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня наступного року до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисячі гривень.

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Автор: Дмитро Шварц