Мінсоцполітики готує законопроект, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення.

В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть за відсутності необхідного трудового стажу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила глава Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, яка пенсія чекає на українців без стажу

За словами Лазебної, півмільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки українці, які працюють без оформлення не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити чинні норми законодавства.

Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працюють на неповній зайнятості.

Як зазначила Лазебна, на цей момент Міністерство соціальної політики готує законопроект, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.

"Ми розробили законопроект і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі", – повідомила міністр.

Держбюджет-2021 і пенсії:

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У червні пенсіонерам повинні були видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень

З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.

27 липня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, яка пенсія чекає українців без стажу.

Автор: Олена Коваленко