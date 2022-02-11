Протеты ФОПів проти введення касових апаратів і погрози на адресу чинної влади не матимуть жодних результатів.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, видача чека покупцеві - це законодавча норма, яку не має сенсу оскаржувати.
"Тільки ворог собі може у відповідь на просту норму видавати фіскальний чек покупцеві позбавити себе бізнесу. Якщо людина ворог собі, я нічим не можу допомогти", - зазначив Гетманцев.
Він також висловив думку, що тій частині підприємців, які не готові виконувати норми закону, варто замислитися щодо зміни роду своєї діяльності та зайнятися чимось іншим, відмовившись від ведення бізнесу.
"Якщо людина не здатна сприймати норму, яка працює в усьому світі, то я можу лише висловити співчуття і порадити займатися чимось іншим, тому що ця вимога обов'язкова для всієї торгівлі. А погрожувати владі вчиненням злочину не варто. І боротися за право не платити податки теж не потрібно, тому що такого права немає. Ні в кого немає права не платити податки", - заявив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермнування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відстрочку касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
- 25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до бійок.
- Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 січня 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.
- 26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася
- У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.