За словами Гетманцева, видача чека покупцеві - це законодавча норма, яку не має сенсу оскаржувати.

Протеты ФОПів проти введення касових апаратів і погрози на адресу чинної влади не матимуть жодних результатів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, видача чека покупцеві - це законодавча норма, яку не має сенсу оскаржувати.

"Тільки ворог собі може у відповідь на просту норму видавати фіскальний чек покупцеві позбавити себе бізнесу. Якщо людина ворог собі, я нічим не можу допомогти", - зазначив Гетманцев.

Він також висловив думку, що тій частині підприємців, які не готові виконувати норми закону, варто замислитися щодо зміни роду своєї діяльності та зайнятися чимось іншим, відмовившись від ведення бізнесу.

"Якщо людина не здатна сприймати норму, яка працює в усьому світі, то я можу лише висловити співчуття і порадити займатися чимось іншим, тому що ця вимога обов'язкова для всієї торгівлі. А погрожувати владі вчиненням злочину не варто. І боротися за право не платити податки теж не потрібно, тому що такого права немає. Ні в кого немає права не платити податки", - заявив Гетманцев.

Історія законопроекту про касові апарати: