З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.

Підприємці, які виходять на акції протестів, виступаючи проти введення касових апаратів, знаходяться в невіданні та не розуміють, що встановлення РРО не несе для них жодної загрози.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев нагадав, що на останній акції ФОПів пролунав заклик до штурму парламенту, що є злочином.

"На останній акції один з лідерів цієї секти скоїв тяжкий злочин. Він закликав до штурму Верховної Ради. За що, я вважаю, має бути покараний відповідно до чинного законодавства. Це точно не в інтересах ФОПів, тому що переважна більшість вже встановила РРО. Ми маємо приблизно 350 тис.РРО, які встановлені ФОПами", - заявив Гетманцев.

За його словами, далеко не всі підприємці до кінця розуміють безпеку встановлення РРО.

"Є неосвічені люди, що знаходяться в омані казок, в омані брехні. Нам не вдається достукатися до деяких з них, щоб пояснити безпеку РРО. Ми просто маємо пройти цей шлях. І вони мають переконатися, що це дуже зручно. Людей спеціально обманюють. Їм брехали два роки. Спеціально приходили на базари та розповідали, що їм потрібно буде встановлювати РРО, вести облік товарів, що їх штрафуватимуть за кожен крок. Всі ці казки вішали на вуха цим людям", - заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що на всіх акціях присутні "проплачені люди".

"Просто проплачені люди, які є, на жаль, на кожній акції. А є ті, кого обдурили. На останній акції (25 січня – УНІАН) половина з 63 затриманих навіть не була ФОПами. Я хочу, щоб мою позицію почули всі громадяни, що вони мають право на фіскальний чек і їхні права забезпечені з 1 січня 2022 року", - заявив Гетманцев.

Історія законопроекту про касові апарати: