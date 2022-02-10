Підприємці, які виходять на акції протестів, виступаючи проти введення касових апаратів, знаходяться в невіданні та не розуміють, що встановлення РРО не несе для них жодної загрози.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев нагадав, що на останній акції ФОПів пролунав заклик до штурму парламенту, що є злочином.
"На останній акції один з лідерів цієї секти скоїв тяжкий злочин. Він закликав до штурму Верховної Ради. За що, я вважаю, має бути покараний відповідно до чинного законодавства. Це точно не в інтересах ФОПів, тому що переважна більшість вже встановила РРО. Ми маємо приблизно 350 тис.РРО, які встановлені ФОПами", - заявив Гетманцев.
За його словами, далеко не всі підприємці до кінця розуміють безпеку встановлення РРО.
"Є неосвічені люди, що знаходяться в омані казок, в омані брехні. Нам не вдається достукатися до деяких з них, щоб пояснити безпеку РРО. Ми просто маємо пройти цей шлях. І вони мають переконатися, що це дуже зручно. Людей спеціально обманюють. Їм брехали два роки. Спеціально приходили на базари та розповідали, що їм потрібно буде встановлювати РРО, вести облік товарів, що їх штрафуватимуть за кожен крок. Всі ці казки вішали на вуха цим людям", - заявив Гетманцев.
Він також зазначив, що на всіх акціях присутні "проплачені люди".
"Просто проплачені люди, які є, на жаль, на кожній акції. А є ті, кого обдурили. На останній акції (25 січня – УНІАН) половина з 63 затриманих навіть не була ФОПами. Я хочу, щоб мою позицію почули всі громадяни, що вони мають право на фіскальний чек і їхні права забезпечені з 1 січня 2022 року", - заявив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування по законопроекту, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
- 25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини.
- Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 Січня 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.
- 26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася
- У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.