Джерела коштів для погашення поточних затримок по заробітній платі знайдені.

Співробітникам харківського заводу "Електроважмаш" виплатять 40 млн грн заборгованості по заробітних платах. Підприємство знаходиться на фінальному етапі фінансового оздоровлення, завдяки якій подібні затримки залишаться в минулому.

Про це передавати в. о. генерального директора "ЕТМ" Віктор Бусько.

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"Джерела коштів для погашення поточних затримок по заробітній платі знайдені. Сьогодні необхідні 40 млн грн будуть зараховані на рахунок підприємства і виплачені співробітникам в повному обсязі. Ми перебуваємо на фінальному етапі виведення "Електроважмашу" з кризи, вже незабаром подібні проблеми назавжди зникнуть з підприємства", - зазначив Бусько.

На підприємстві реалізується комплексна програма фінансового оздоровлення. Менеджменту вдалося реструктуризувати частину проблемних заборгованостей, тривають переговори про реструктуризацію інших боргів, накопичених попереднім менеджментом.

"Так, найближчим часом "Електроважмаш" отримає 300 млн грн від реструктуризації заборгованостей, а також оплат від експортних поставок продукції. Понад 300 млн грн також складе сума індексації за контрактом з "Укргідроенерго", поки документи знаходяться в ЄБРР, який фінансує програму оновлення гідроелектростанцій", - йдеться в повідомленні.

Надалі на "ЕТМ" інтенсифікують темпи модернізації виробничих потужностей, розшириться присутність компанії на світових ринках.

"Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях в країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.

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Автор: УНІАН