Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом 10-12 днів.
Про виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован повідомив на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).
"Через 10-12 днів в Україну буде спрямована місія, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку України", - сказав Рашкован.
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Він зазначив, що головна мета програми МВФ для України полягає в тому, щоб економіка України за рівнем розвитку стала такою, як у країнах-сусідах.
Довідка УНІАН. 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.
У серпні Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям фонду у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії.
9 вересня голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.