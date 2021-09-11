Востаннє місія МВФ відвідувала Україну на початку поточного року.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом 10-12 днів.

Про виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован повідомив на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Через 10-12 днів в Україну буде спрямована місія, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку України", - сказав Рашкован.

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Він зазначив, що головна мета програми МВФ для України полягає в тому, щоб економіка України за рівнем розвитку стала такою, як у країнах-сусідах.

Довідка УНІАН. 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

У серпні Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям фонду у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії.

9 вересня голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

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Автор: Ігор Орел