Україна повинна реформувати державні підприємства, захистити незалежність центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором і створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій".

Україна має намір виконати ряд зобов'язань у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.

Зокрема, у розділі "Економічне зростання та процвітання" сказано, що "Україна має бути достатньо економічно сильною, щоб обирати власне майбутнє та схилити дугу своєї національної історії до більшої справедливості та можливостей для українського народу". "Продовження Україною впровадження реформ має вирішальне значення для забезпечення функціонування економіки на благо людей", - наголошується у заяві.

"Імплементація ключових реформ: у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має намір реформувати державні підприємства, захистити незалежність центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором та створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій", - йдеться у документі.

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Крім того, Сполучені Штати мають намір продовжувати співпрацю з Україною на підтримку цих зусиль та сприяти міцному та інклюзивному зростанню економік обох країн.

Також у заяві йдеться про розширення комерційного співробітництва.

Так, Україна та Сполучені Штати завершили підготовку Меморандуму про взаєморозуміння щодо комерційної співпраці, призначеного сприяти комерційній участі американських компаній в українській економіці та українських компаній в економіці США.

"Забезпечення достатнього фінансування для економічного зростання: Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум про взаєморозуміння, який може підтримувати майбутні операції у визначених галузях, у тому числі кілька ключових проектів, що обговорюються. Початкова сума підтримки Експортно-імпортного банку (EXIM) Сполучених Штатів для цих потенційних транзакцій у розмірі 3 млрд доларів може бути збільшена в міру розвитку проектів у агробізнесі, інфраструктурі, кліматі та енергетиці", - констатується у заяві.

Гроші МВФ:

2 серпня поточного року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень (СПЗ) для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19, на суму 650 млрд дол. США. Це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.

Україна отримала від МВФ в рамках цього розподілу понад 2,7 млрд дол. США.

25 серпня 2021 року в Україну надійшли гроші від МВФ на відновлення економіки.

Автор: Віталій Саєнко