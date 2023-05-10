Найбільшим за чисельністю підприємств і за доходами виявився нафтогазовий сектор.

Тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трлн грн, і більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу.

Про це йдеться в дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

"Найбільші компанії України зі списку ТОП-1000 забезпечують понад половину загального обсягу доходів усіх підприємств країни. Кожна з найбільших компаній цього списку згенерувала як мінімум 1,25 млрд грн чистого доходу за 2022 рік", - йдеться у дослідженні.

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Зазначається, що найбільшими за чисельністю секторами великого бізнесу виявились нафтогазовий сектор (146 компаній), харчова промисловість (129), електроенергетика (105), сільське господарство (102). Дещо більше ніж по 50 компаній серед топових за виручкою діє у таких секторах як: оптова та роздрібна торгівля, хімічна промисловість, а також металургія.

Ті ж самі галузі економіки широко представлені у переліку за обсягом чистих доходів, але в інакшому порядку. Перше місце займає нафтогазовий сектор (1,3 трлн грн або 21% від загальних доходів топ-1000), на другому – електроенергетика (17,3%), далі – роздрібна торгівля (8,3%), сільське господарство (8,1%), харчова промисловість (7,7%), металургія (7%).

"Коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь, металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у першій тисячі, генерують значно вищі рівні доходів у розрахунку на одне підприємство. Основою ж великого бізнесу України досі залишаються галузі, що використовують природні ресурси. Попри явне зростання ролі сфери інформаційних технологій, секторальний профіль і експортну спеціалізацію України досі визначають агрокомплекс та харчопром, а також такі важкі індустрії як: металургія, хімпром та енергетика", - повідомляють дослідники.

Що стосується географічного розподілу, то близько 51,5% від загального обсягу доходів ТОП-1000 сконцентровано в компаніях зі столичною "пропискою". Окрім Києва із 405 компаніями, ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться в промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області. Внаслідок російської агресії частка в загальних доходах традиційних лідерів тогорічних рейтингів – Харківської та Донецької областей - суттєво: 1,6 % і 1,3% сукупних доходів відповідно.

"Географічна структура розміщення великого бізнесу зазнала тектонічних зрушень під час 2022 р. Прив’язка великих діючих компаній до потужних індустріально-фінансових центрів зберігається лише на територіях, віддалених від прифронтової зони, тоді як Харківщина, Донеччина, Луганщина і Херсонщина зазнали великих втрат бізнес-активності через війну", - зазначається у дослідженні.

Що відбувається з бізнесом

Станом на 1 лютого 2023 року бізнес заявляв, що готується до зростання цін і скорочень. Більшість підприємств заявили про те, що очікують подальшого зростання цін і тарифів на свою продукцію та послуги через подорожчання закупівельних цін і цін підрядників.

Станом на 1 травня 2023 року згідно з опитуванням НБУ, бізнес покращив оцінку результатів своєї діяльності вперше з жовтня 2021 року.

Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів. Найоптимістичніші оцінки перспектив діяльності вдруге поспіль надали підприємства торгівлі.

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