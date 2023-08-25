Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 25 серпня, залишився на рівні попереднього показник - 38,35 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок – до 42,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,75 гривень, євро - за курсом 41,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 25 серпня, незначно послабшав на 2 копійки - до 38,70 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав на 10 копійок і склав 42,10 грн за євро.

До повномасштабної війни в Україні був плаваючий курс долара, проте в перший день російського вторгнення Нацбанк зафіксував курс на рівні 29,25 грн/дол (пізніше курс був послаблений до 36,57 грн/дол.). У червні 2023 року регулятор ухвалив Стратегію пом’якшення валютних обмежень та переходу до більшої гнучкості обмінного курсу як один зі структурних маяків у межах програми співпраці з МВФ.

Проте для повернення до плаваючого курсоутворення повинні скластися певні фактори: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, міжнародна фінансова допомога, ситуація на фронті, інфляція та ситуація в банківській системі, наголосив член Ради НБУ Василь Фурман.

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