Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 25 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, знизилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,54 грн/євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,27/41,29 грн/дол., євро – 44,58/44,59 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 24 жовтня знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і становить 45,15 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,51 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,46 грн. Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав на 15 копійок і складає 45,10 грн/євро. Водночас, курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 44,90 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в останні дні жовтня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах дії режиму "керованої гнучкості".

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