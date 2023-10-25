Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 25 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 33 копійки і складає 40,16 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 25 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,10 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,70 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня курс гривні до долара перебуватиме у рамках 37,5-38,5 грн/дол. В обмінниках курс ймовірно буде вищим за курс міжбанку на 1-1,5%. Таким чином, очікується, що курсовий коридор буде збережений на рівні попереднього тижня: 37,5-38,5 грн/дол. та 39-42 грн/євро.

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