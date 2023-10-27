Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 27 жовтня, залишився на попередньому рівні - 37,70 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 27 жовтня, зміцнився на 5 копійок - до 38,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,51 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 20 копійок і складає 40,50 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,90 грн за євро.

Національний банк України на п’ятницю, 27 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,47 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

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