Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 26 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зміцнився на 10 копійок і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,00 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 26 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,70 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,90 грн за євро.

З 3 жовтня 2023 року Національний банк запровадив гнучкий курс замість фіксованого, який був в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості буде визначатися операціями на міжбанківському валютному ринку.

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