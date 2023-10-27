Продати долар можна в середньому за курсом 37,51 грн, євро - 39,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 27 жовтня, зміцнився на 5 копійок - до 38,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,51 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 20 копійок і складає 40,50 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,90 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,95 грн/дол. (продати долар можна за 37,84 грн), євро - 40,30 грн/євро (курс продажу - 40,11 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" вчора, 26 жовтня, залишився на попередньому рівні - 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора зміцнився на 10 копійок і становить 40,40 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде подібною до останніх двох тижнів, і коридор курсів буде на рівні 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€. За словами експерта, зниження Нацбанком облікової ставки до 16% є свідченням позитивних процесів в економіці та наочним виявом міцної гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: