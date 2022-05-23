"ПриватБанк" попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.
Як повідомила прес-служба, за даними служби безпеки банку 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкового повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.
"ПриватБанк" у черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що банк звернувся до правоохоронних органів щодо зупинки роботи та ліквідації цього та подібних шахрайських ресурсів.
Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, також по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.