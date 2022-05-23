У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

"ПриватБанк" попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.

Як повідомила прес-служба, за даними служби безпеки банку 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкового повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

"ПриватБанк" у черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що банк звернувся до правоохоронних органів щодо зупинки роботи та ліквідації цього та подібних шахрайських ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, також по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

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