Також наступного тижня Верховна Рада може розглянути низку кадрових питань, які стосуються Кабінету Міністрів.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розгляне фінальний текст законопроекту про державний бюджет на 2021 рік у понеділок, 14 грудня.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Також депутат зазначив, що наступного тижня Верховна Рада може розглянути низку кадрових питань, які стосуються Кабінету Міністрів.

"Призначення: міністр освіти (кандидат: в.о. Шкарлет), віце-прем'єр-міністр енергетики (кандидат: Вітренко). На ці призначення активно рахують голоси. Ну і ротації міністрів: міністр Кабінету Міністрів, міністр ветеранів, і, кажуть, хитається крісло міністра екології. А ось МОЗ (Степанов) поки залишиться на своєму місці мінімум до кінця локдауну", - написав він.

Держбюджет-2021

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

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Автор: Дмитро Шварц