Подвоєння економіки за 10 років означає, що у 2030 році реальний ВВП України має становити близько 8 трильйонів гривень.

Заплановане урядом у національній економічній стратегії збільшення реального валового внутрішнього продукту України у два рази до 2030 року можливе за умови зростання економіки на 7,2% на рік.

Читайте такожУкраїнська економіка в січні скоротилася ще майже на 3%Про це повідомили експерти Центру економічного відновлення (ЦЕВ) в коментарі УНІАН.

"Подвоєння ВВП за 10 років означає, що у 2030 році реальний ВВП України має становити близько 8 трильйонів гривень. Темп економічного зростання в такому випадку повинен скласти близько 7,2% на рік", - зазначили експерти.

Експерти ЦЕВ підкреслили, що українська економіка здатна збільшитися у два рази за 10 років завдяки виконанню цілого ряду дій, які прописані в національній економічній стратегія-2030.

Зокрема, завдяки введенню податку на виведений капітал, проведенню амністії капіталів, пенсійній реформі та розвитку фондового ринку, удосконаленню регуляторного середовища, масштабній приватизації, створенню міжнародного фінансового центру та фонду фондів, ефективному функціонуванню експортного кредитного агентства та цифровізації економіки.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів 3 березня 2021 року затвердив національну економічну стратегію України до 2030 року, яка передбачає зростання реального валового внутрішнього продукту України не менше ніж у два рази в найближчі 10 років.

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Автор: Богдан Слуцький