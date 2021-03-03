Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив національну економічну стратегію України до 2030 року.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

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У процесі створення стратегії брали участь представники понад двох десятків аналітичних центрів, кількох десятків бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, а також народні депутати.

"Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Також стратегія враховує важливі наскрізні напрямки-діджиталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток", - сказано в повідомленні.

Серед принципів, на яких будується Національна економічна стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканність приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року уряд презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року. Тоді ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проектів, які планує реалізувати до 2030 року в рамках національної економічної стратегії України.

Наприкінці січня 2021 року почалося публічне обговорення документа, а Кабінет Міністрів планував представити стратегію в першому кварталі 2021 року.

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Автор: Дмитро Шварц