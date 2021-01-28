Також уряд протягом місяця має подати свої пропозиції щодо збільшення видатків на виплату субсидій, передбачених у lержавному бюджеті на 2021 рік.

Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів вивчити та представити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для завершення нинішнього опалювального сезону, що допоможе знизити тарифи на "комуналку".

За відповідну постанову № 4650 "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги" проголосували 337 народних депутатів України при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожТарифи в Україні: штрафів та пені за січневі платіжки не буде

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, також Кабмін протягом місяця має подати свої пропозиції щодо збільшення витрат на виплату субсидій, які передбачені у державному бюджеті на 2021 рік.

"Проектом постанови пропонується Кабінету Міністрів розглянути пропозиції та вжити ряд заходів щодо соціального захисту населення у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги. Також рекомендується спільно з енергетичним регулятором вивчити можливість впровадження додаткових форм державного регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та вдосконалити механізм підтримки вразливих споживачів", - сказав він.

Як сказано в проекті постанови Кабміну спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендовано розглянути можливість запровадження державного регулювання тарифів на комунальні послуги, повернення пільгового тарифу на перші 100 кіловат спожитої електроенергії, впровадження окремого тарифу на електроенергію для тих, хто використовує її для опалення.

Крім цього, уряд має удосконалити механізм субсидій в частині критеріїв надання та розміру адресної допомоги, а також розглянути можливість компенсувати витрати споживачам електроенергії, які використовували її для опалення.

Антимонопольному комітету України Рада рекомендувала вжити заходів щодо недопущення антиконкурентних узгоджених дій та зловживання монопольним становищем на ринку суб'єктами господарювання, що надають житлово-комунальних послуг населенню.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

18 січня 2021 року в Україні ввели граничний тариф на розподіл газу.

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів заборонив застосовувати штрафи або пеню, якщо українці несвоєчасно розрахуються за газ і тепло за січень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц