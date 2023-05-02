Розслідування встановило, що російський бізнес Фрідмана має зв'язки як із військовими РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством російського Міноборони.

В України є підстави для конфіскації у держбюджет активи підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана - а це, зокрема, "Альфабанк" та "Моршинська" - у зв'язку з розкриттям фактів співпраці його бізнесу з Міноборони РФ.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", російський бізнес Фрідмана має зв'язки як із військовими РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством російського Міноборони, яке забезпечує армію РФ формою та харчуванням.

Страхування військових РФ

Журналісти встановили, що компанія "АльфаСтрахование", якою олігарх разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній "Альфа-груп", надає послуги зі страхування, зокрема, службового транспорту російських силовиків та військових.

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Так, за інформацією з офіційного сайту державних закупівель Росії, за останні п'ять років Росгвардія навіть вийшла в топ державних замовників послуг "АльфаСтрахование" із сумарною вартістю контрактів по Росії щонайменше на 280 мільйонів рублів.

"Схеми" знайшли численні підтвердження, що військовий транспорт, застрахований у РФ компанією Фрідмана, безпосередньо задіюється росгвардійцями для ведення війни в Україні.

Крім того, журналісти знайшли контракт "АльфаСтрахования" на страхування авто підрозділу, який охороняє особисто Путіна.

Втім, як з’ясувало розслідування, "АльфаСтрахование" – не єдиний бізнес Фрідмана, який надає підтримку російській армії.

Співпраця з Міноборони РФ

Російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є Фрідман, співпрацює з підприємством "Военторг" Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування. "Дочка" "Военторгу" - "Военторг-Ритейл" - згадується у санкційному списку Євросоюзу.

Мережа роздрібних магазинів в Росії під спільним брендом "Военторг-Пятерочка" була створена у 2014 році, коли Росія вже окупувала Крим та вторглася на території Донеччини та Луганщини.

"Военторг" отримав право на використання логотипу та назви "Пятерочки". При цьому, самі торговельні приміщення належать державному "Военторгу", який отримує відсоток від загального обігу, а "Пятерочка" впроваджує тут свої рітейл-технології, та відповідає за поставку товарів.

Станом на 2021 рік було відкрито близько 50 таких магазинів у різних регіонах, як у Москві, так і в закритих військових містечках.

Після повномасштабного вторгнення співпраця не припинилася - у серпні минулого року черговий магазин "Военторг-Пятерочка" відкрили у місті Енгельс, де розташований військовий аеродром, з якого часто злітають російські бомбардувальники.

Водночас у коментарі "Схемам" Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

"На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній", – відповів Фрідман.

Також журналісти "Схем" поцікавились у Євросоюзу, чи не є така співпраця підставою для запровадження санкцій проти двох бізнесів олігарха – "АльфаСтрахование" та Х5 Retail Group, але відповіді поки не отримали.

"Схеми" зазначають, що, відповідно до закону, співпраця з військовими РФ є вагомим аргументом для стягнення в дохід держави активи людини, щодо якої РНБО ввела санкції. Ключову роль у цьому відіграє Мін’юст.

Тож "Схеми" озвучили свої знахідки міністру юстиції Денису Малюсьці.

Міністр у відповідь зазначив, що інформацію з розслідування "Схем" про співпрацю Фрідмана з російськими військовими та силовиками міністерство передасть до правоохоронців для процесуального підтвердження, після чого звернеться до суду.

"По Фрідману у нас було багато інформації про активи. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово. Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів", - зазначив міністр.

Михайло Фрідман - що відомо

Михайло Фрідман - російський мільярдер, співвласник низки компаній, зокрема - "Альфа груп".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман потрапив під санкції Великої Британії та Євросоюзу. Фрідман також значиться в списках санкцій США і Канади.

В Україні заарештовано його активи в "Альфа-Банку" на 12 млрд грн, Також арештовані 469 мільйонів гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку".

Крім того, накладено арешт на активи "Моршинської", власником якої також є Фрідман.

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