Російський бізнес Фрідмана має зв'язки як із військовими РФ, так і з підсанкційним підприємством російського Міноборони / фото REUTERS

В України є підстави для конфіскації у держбюджет активи підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана - а це, зокрема, "Альфабанк" та "Моршинська" - у зв'язку з розкриттям фактів співпраці його бізнесу з Міноборони РФ.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", російський бізнес Фрідмана має зв'язки як із військовими РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством російського Міноборони, яке забезпечує армію РФ формою та харчуванням.

Страхування військових РФ

Журналісти встановили, що компанія "АльфаСтрахование", якою олігарх разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній "Альфа-груп", надає послуги зі страхування, зокрема, службового транспорту російських силовиків та військових.

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Так, за інформацією з офіційного сайту державних закупівель Росії, за останні п'ять років Росгвардія навіть вийшла в топ державних замовників послуг "АльфаСтрахование" із сумарною вартістю контрактів по Росії щонайменше на 280 мільйонів рублів.

"Схеми" знайшли численні підтвердження, що військовий транспорт, застрахований у РФ компанією Фрідмана, безпосередньо задіюється росгвардійцями для ведення війни в Україні.

Крім того, журналісти знайшли контракт "АльфаСтрахования" на страхування авто підрозділу, який охороняє особисто Путіна.

"АльфаСтрахование" має контракт на страхування підрозділу, який охороняє особисто Путіна / фото Радіо Свобода

Втім, як з’ясувало розслідування, "АльфаСтрахование" – не єдиний бізнес Фрідмана, який надає підтримку російській армії.

Співпраця з Міноборони РФ

Російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є Фрідман, співпрацює з підприємством "Военторг" Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування. "Дочка" "Военторгу" - "Военторг-Ритейл" - згадується у санкційному списку Євросоюзу.

Мережа роздрібних магазинів в Росії під спільним брендом "Военторг-Пятерочка" була створена у 2014 році, коли Росія вже окупувала Крим та вторглася на території Донеччини та Луганщини.

Мережа роздрібних магазинів в Росії під спільним брендом "Военторг-Пятерочка" була створена у 2014 році / фотоРадыо Свобода

"Военторг" отримав право на використання логотипу та назви "Пятерочки". При цьому, самі торговельні приміщення належать державному "Военторгу", який отримує відсоток від загального обігу, а "Пятерочка" впроваджує тут свої рітейл-технології, та відповідає за поставку товарів.

Станом на 2021 рік було відкрито близько 50 таких магазинів у різних регіонах, як у Москві, так і в закритих військових містечках.

Після повномасштабного вторгнення співпраця не припинилася - у серпні минулого року черговий магазин "Военторг-Пятерочка" відкрили у місті Енгельс, де розташований військовий аеродром, з якого часто злітають російські бомбардувальники.

Водночас у коментарі "Схемам" Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

"На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній", – відповів Фрідман.

Також журналісти "Схем" поцікавились у Євросоюзу, чи не є така співпраця підставою для запровадження санкцій проти двох бізнесів олігарха – "АльфаСтрахование" та Х5 Retail Group, але відповіді поки не отримали.

"Схеми" зазначають, що, відповідно до закону, співпраця з військовими РФ є вагомим аргументом для стягнення в дохід держави активи людини, щодо якої РНБО ввела санкції. Ключову роль у цьому відіграє Мін’юст.

Тож "Схеми" озвучили свої знахідки міністру юстиції Денису Малюсьці.

Міністр у відповідь зазначив, що інформацію з розслідування "Схем" про співпрацю Фрідмана з російськими військовими та силовиками міністерство передасть до правоохоронців для процесуального підтвердження, після чого звернеться до суду.

"По Фрідману у нас було багато інформації про активи. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово. Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів", - зазначив міністр. 

Михайло Фрідман - що відомо

Михайло Фрідман - російський мільярдер, співвласник низки компаній, зокрема - "Альфа груп". 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман потрапив під санкції Великої Британії та Євросоюзу. Фрідман також значиться в списках санкцій США і Канади.

В Україні заарештовано його активи в "Альфа-Банку" на 12 млрд грн, Також арештовані 469 мільйонів гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку".

Крім того, накладено арешт на активи "Моршинської", власником якої також є Фрідман.

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