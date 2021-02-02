За це проголосували тільки 217 народних депутатів при 226 мінімально необхідних для прийняття рішення.

Верховна Рада України направила до Комітету для підготовки до повторного першого читання проект закону про збільшення ставок державного мита, яким ставки за нотаріальні послуги – посвідчення заповітів, довіреностей і таке інше – збільшуються в сотні разів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 народних депутатів при 226 мінімально необхідних для прийняття рішення.

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Перед цим депутати не підтримали пропозицію про прийняття цього законопроекту в першому читанні. За це проголосували тільки 217 народних депутатів при 226 мінімально необхідних для прийняття рішення.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом "Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету міністрів України "Про державне мито" щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії" (№3236-1) пропонується збільшення деяких розмірів державного мита, зокрема щодо посвідчення заповітів, посвідчення довіреностей, засвідчення вірності копій документів і витягів, за засвідчення справжності кожного підпису на документах, видача дубліката документів, що стягуються при здійсненні нотаріальних дій державними нотаріальними конторами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад народних депутатів.

Зокрема, згідно із законопроектом, за посвідчення заповітів ставка стане більше в 300 разів - з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

Крім того, за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств і організацій іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям держмито збільшиться в 17 разів - з 0,03 до 0,5 НМДГ, а за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів - в 167 разів (з 0,03 до 5 НМДГ).

Законопроект №3236-1

Законопроект №3236-1 був зареєстрований у Верховній Раді 6 квітня 2020 року з ініціативи голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Автор: Богдан Слуцький