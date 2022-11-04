Законом, зокрема, передбачено недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ.

Парламент ухвалив закон про захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, законом передбачено недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ.

Також не допускається розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами і юридичними особами, які є резидентами РФ, і/або діяльність, яких пов'язана з нею, а також встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу повідомляти в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб'єктами, пов'язаними з РФ.

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За його словами, за прийняття в цілому законопроекту про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF та вимогам Директиви ЄС 2018/843" (№ 8008) проголосували 316 депутатів.

Захист фінансової системи України:

2 вересня 2022 року Кабінет міністрів схвалив зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для захисту фінансової системи від загроз, що виникають внаслідок агресії РФ.

Ряд норм законопроекту спрямовані на адаптацію законодавства в цій сфері до окремих стандартів FATF і вимогам Директиви Європейського парламенту.

Війна в Україні та FATF:

У березні керівництво Верховної Ради України звернулося з проханням внести Росію в "чорний список" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Також Росію просять вилучити з країн-членів цієї організації.

У ВР зазначили, що "поки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансування тероризму цієї держави де-факто не працює".

18 червня Росію виключили з керівних органів FATF.

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