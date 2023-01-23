Аналітики очікують зростання економіки на 0,1%.

На тлі різкої зміни глобальних економічних настроїв є передумови для того, щоб Єврозона уникла рецесії у 2023 році.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на результати опитування економістів від Consensus Economics.

Аналітики очікують зростання економіки на 0,1%, що стало можливим завдяки зниженню цін на енергоносії, значній державній підтримці і більш ранньому, ніж очікувалося, відновленню китайської економіки, що сприятиме зростанню світового попиту.

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Підвищення прогнозу відбулося після того, як на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі чиновники та економісти підтримали більш оптимістичні прогнози, а МВФ дав зрозуміти, що може незабаром підвищити свої прогнози щодо глобального зростання.

Разом з тим, деякі економісти все ще очікують на рецесію. Як зазначила економіст Barclays Bank Сільвія Арданья, економіка Єврозони все одно буде скорочуватися протягом двох кварталів поспіль, що відповідає технічному визначенню рецесії, проте спад не буде таким глибоким, як вважалося раніше.

Війна в Україні та ситуація в Єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчули і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Інфляція в листопаді також сповільнилася в деяких країнах Єврозони: Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландах. У Франції показник інфляції не змінився.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

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