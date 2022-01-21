Вранці 21 січня курс біткоїна опустився до мінімуму з 5 серпня 2021 року, досягнувши позначки в $38,2 тис.

Ціни на біткоїн то встановлюють нові рекорди, то демонструють драматичне падіння. Так, 2022 рік почався для головної криптовалюти з оновлення 3-місячного мінімуму на тлі протестів у Казахстані.

Поки ніхто не знає, як буде далі розвиватися ситуація на крипторинку, проте Гаррі Йе, засновник і керуючий партнер Quantum Fintech Group, впевнений, що біткоїну в цьому році цілком під силу злетіти до $400 тисяч, або майже на 900%.

За словами експерта, криптоіндустрія знаходиться напередодні суперциклу зростання, і в найближчому році цифрові активи здатні подорожчати через масове прийняття і використання стейблкоїнів [криптовалюти, прив'язаної до курсу фіатної валюти – ред.]

Поточна ситуація дуже схожа на "бичачий" ринок 2017 року. Ми безперечно перебуваємо в середині "бичачого" ринку, але він стає більш унікальним, ніж попередній цикл зростання через масове використання стейблкоїнів.

Інші аналітики більш обережні у своїх прогнозах: експерти банку США Goldman Sachs прогнозують подорожчання біткоїн до $100 тисяч за умови, якщо криптовалюта відніме ринкову частку у золота. У той час, як фахівці інвестиційної компанії Invesco навпаки вбачають подальше зниження курсу головної криптовалюти до $ 30 тис.

21 січня курс біткоїна знизився до $39 тис., тобто за добу він подешевшав майже на 7%. Тимчасове зниження ціни може бути показником того, в майбутньому діджитал-актив очікує зростання.

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Криптовалюта – один з найприбутковіших активів. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на криптовалюті ще більше. Раніше експерти назвали три важливих нюанси, які необхідно враховувати перед тим, як лізти в криптонетрі.

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