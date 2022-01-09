Раніше протести в Казахстані обвалили курс біткоїна до мінімальних з вересня 2021 року показників.

Аналітики найбільших інвестиційних банків США Goldman Sachs, які рідко розкидаються порожніми прогнозами, переконані, що біткоїну під силу відняти ринкову частку у золота. Завдяки цьому криптовалюта подорожчає до 100 тисяч доларів.

Експерти банку оцінили, що головна криптовалюта наразі має 20% частку на ринку засобів заощаджень, який складається з біткоїна та золота. Остання традиційно вважається "страхувальним" активом, в який інвестори вкладають гроші в період потрясінь на ринку.

Якщо частка біткоїна в цьому тандемі "гіпотетично" підніметься вище 50% в найближчі роки, то його ціна перевищить $100 тисяч, а сукупна річна прибутковість досягне 17-18%. Також в банку висловили впевненість, що вартість біткоїна буде збільшуватися завдяки зростанню популярності серед інституційних інвесторів. Перешкодою для цього може негативний вплив криптовалюта на навколишнє середовище, але попит на криптоактив ця обставина не зупинить.

В кінці грудня про зростання курсу біткоїна до $100 тис. говорив головний стратег Bloomberg Майк МакГлоун. Аналітик стверджував, що розвиток NFT і стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до фіатних валют) змусять людей ще більше прийняти криптовалюту у 2022.

Раніше протести в Казахстані, які займають друге місце у світі за майнінгом біткоїна, обвалили курс головного цифрового активу до мінімальних з вересня 2021 року показників – нижче $43 тис. за монету. Ще сильніше постраждав Ethereum, який впав на 14%. 9 січня біткоїн торгується на рівні $41,5 тис., а його капіталізація становить $787 млн.

Читайте такожКрипторинок 2021 у цифрах: як змінювалася вартість біткоїна та інших цифрових монетРаніше один з найвідоміших криптовалютних трейдерів Остін Арнольд перерахував шість криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх. Він переконаний, що найбільше зростання в наступні 12 місяці покажуть токени Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink і Aave.

Аналітики також назвали, які криптовалютм вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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