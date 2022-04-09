Є й такі професії, які уперше за тривалий час зникли з популярних.

Повномасштабна війна РФ проти України внесла свої корективи у ринок праці в нашій країні. Наразі найчастіше шукають водіїв - у березні кількість таких вакансій сягнула 9,5 тис. Серед популярних фахівців і будівельники, яких потребують понад 1 тис. роботодавців.

Про це розповіли у сервісі пошуку роботи OLX Робота, повідомляє "Обозреватель".

"Попит" на водіїв пояснюється дозволом уряду водіям категорії В керувати вантажівками. У списку популярних фахівців і вантажники, охоронці, кур'єри, няньки й швачки.

Є й такі професії, які уперше за тривалий час зникли з популярних. Це офіціанти.

Рівень заробітної плати у березні

Лідерами за рівнем запропонованої зарплати стали муляри, їм пропонують 35 тис. грн. Серед професій, зарплати яких зросли, - кур'єри.

Найбільш зарплатні професії: топ-5:

муляри – 35 тис. грн; пакувальники/фасувальники – 32,5 тис. грн; фасадники – 32,5 тис. грн; далекобійники – 31,8 тис. грн; штукатури – 30 тис. грн.

Нагадаємо, війна Росії проти України паралізувала національний ринок праці: мільйони людей втратили роботу, залишившись без доходу у такі важкі часи. УНІАН розбирався, які шанси у вимушених переселенців знайти зараз роботу в Україні чи за кордоном та як держава допомагає новим безробітним.

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