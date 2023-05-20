Також відбулися зустрічі з європейськими лідерами для координації позицій перед участю на саміті "сімки".

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті "Великої сімки" президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це їхня перша зустріч за час повномасштабної війни.

Як президент повідомив в Telegram, під час зустрічі він порушив питання гуманітарної допомоги Україні та формули миру, запропонованої Києвом.

"Під час зустрічі розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував Нарендру Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації. Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", – написав він.

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Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги.

В Офісі президента зазначили, що прем’єр-міністр Індії своєю чергою подякував Зеленському за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням. В своєму Twitter Моді також зазначив, що пообіцяв президентові продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.

"У Хіросімі зустрівся з президентом Зеленським. Висловили нашу чітку підтримку діалогу та дипломатії для пошуку шляху вперед. Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу народу України", – написав він.

Крім цього, Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єром Великобританії Ріші Сунаком. З обома лідера президент України мав зустрічі раніше цього місяця – 13 та 14 травня.

Як Зеленський повідомив в Telegram, з Мелоні вони обговорили оборонну й політичну підтримку України, підготовку українських пілотів. З Сунаком говорили про розвиток двосторонніх відносин і реалізацію домовленостей, досягнутих під час передніх перемовин.

Крім цього, Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС, експортні обмеження на аграрну продукцію України та формулу миру. Разом із Мелоні, Сунаком й Мішелем Зеленський "скоординував позиції" напередодні участі в саміті G7.

Позиція Індії щодо війни в Україні - що треба знати

Індія утримувалася від відкритої критики Росії за загарбницьку війну, яку вона веде проти України. Критичне зауваження на адресу Москви пролунало вперше тільки у вересні 2022 року, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни і треба "стати на шлях миру".

Україна пропонувала Індії виступили гарантом безпеки після перемоги і закликала країну до більш активної участі у зусиллях з припинення російської агресії.

Однак Індія тільки зміцнювала торговельні зв'язки з країною-агресором (імпорт за перший рік повномасштабної війни зріс в 4 рази, також обговорювалося підписання угоди про вільну торгівлю).

Росія за час повномасштабної війни стала найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. Частину цієї нафти країна продавала в Європу у вигляді очищеного палива. Цього місяця головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність завадити такій діяльності. на що Індія жорстко відповіла.

Наприкінці квітня WP з посиланням на витоки даних американської розвідки та власні джерела повідомила, що Індія не підтримує війну проти України, але давно покладається на підтримку Москви в ООН і не має іншого вибору, окрім як підтримувати енергетичні та економічні зв'язки з агресором.

З витоків також повідомлялося, що чиновники Індії координували з росіянами свої зусилля щодо того, аби питання щодо України не поставало на саміті "Великої двадцятки".

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