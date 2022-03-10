Американська компанія Mars Inc. припиняє нові інвестиції в Росії.
Крім того, компанія згортає всю рекламу в Росії та Білорусії. Про це повідомляє сайт компанії.
"Ми ухвалили рішення зупинити рекламу в Росії та Білорусії. Крім того, ми зупинили нові інвестиції в Росії", - йдеться в заяві компанії.
Крім того, сьогодні, 10 березня, американська компанія Mondelez International (марки шоколаду Alpen Gold, Milka, Oreo) також вирішила скоротити витрати на рекламу і згорнути всі капітальні вкладення в Росії.
Mars Inc. володіє торговими марками M&M's, Snickers, Dove, Mars, Orbit, виробляє харчові продукти та корм для домашніх тварин (Pedigree, Royal Canin і Whiskas).
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