Правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній.

Велика Британія підозрює росіян у використанні її компаній для відмивання незаконних прибутків, отриманих з початку війни в Україні.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, британський уряд підозрює громадян Росії у користуванні слабкими перевірками реєстру компаній Сполученого Королівства. Правоохоронці країни виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Британії іноземцями за останні роки, ймовірно, для відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

"Сотні цих фірм мають росіян серед своїх керівників, а деякі підконтрольні РФ компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди, кажуть люди. Росіяни були помітними серед тих, кого приваблює до лондонського Сіті м'яке регулювання, що дозволяє їм приховувати свої активи з мінімальним контролем", - зазначає видання.

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Як вказується, хоча Британія запровадила широкі санкції проти багатьох російських компаній та фізичних осіб, "багаторічна гонитва за іноземними грошима призвела до того, що британська фінансова система пронизана підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля із забезпечення дотримання обмежень щодо російських інтересів".

"Ми знаємо про зловживання реєстром компаній для підтримки незаконної діяльності. У разі виявлення потенційної злочинної діяльності ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для передачі справ і підтримки розслідувань", - прокоментував ситуацію представник Реєстраційної палати Великої Британії.

Однак він відмовився відповідати на запитання про окремі компанії.

Російські активи

За даними Мінфіну США, майже $60 мільярдів російських активів заморожені або заарештовані.

Станом на 18 листопада Євросоюз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, більшість з яких знаходилися в Бельгії. Ще $20,9 млрд (18,4 млрд фунтів стерлінгів) заморозила Британія.

Варто додати, що, як пишуть ЗМІ, за рік вторгнення олігархи РФ втратили до $67 мільярдів власних статків.

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