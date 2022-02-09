Станом на січень 2022 року середній розмір кредиту готівкою скоротився до 311 тис. руб.

Російські банки у січні 2022 року зменшили розмір виданих кредитів. Середній розмір кредиту було зменшено на 8,5%.

Станом на січень 2022 року середній розмір кредиту готівкою скоротився до 311 тис.руб, що є мінімальним показником з початку 2020 року. Про це повідомляє "Комерсант".

У грудні 2021 року цей показник перевищував 325 тис. руб., а в січні 2021 року становив майже 340 тис. руб.

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На тлі зниження розмірів кредитів російські банки на 27% збільшили число видачі кредитів готівкою. Банки надають кредити на меншу суму, щоб знизити можливі фінансові втрати.

Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: