Загальні втрати російських банків через геополітичні ризики склали 200 млрд рублів.

На тлі загострення російської агресії на адресу України зафіксовано падіння фондового ринку РФ.

Падають акції найбільших російських компаній. Загальні втрати російських банків через геополітичні ризики склали 200 млрд рублів, про це повідомляє РБК.

У січні цього року цінні папери на балансі російського "Ощадбанку" знецінилися на 104,1 млрд рублів (приблизно $1,38 млрд).

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Знецінення паперів відбулося в умовах обвалу ринків через загрозу вторгнення військ РФ в Україну і ризик нових санкцій проти Росії. Такого різкого знецінення паперів на балансі російського "Сбербанку" не спостерігалося як мінімум з початку 2020 року.

Також протягом місяця спостерігається падіння акцій найбільших російських компаній, як "Газпром", "РУСАЛ ао", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" і "ВТБ ао".

Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: