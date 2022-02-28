Курс може взагалі досягнути дна, коли відкриється Мосбіржа.

На Токійській біржі, де вже почалися ранкові торги, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім - на 40%.

У російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар коштував від 100 до 190 рублів. А офіційний курс Центробанку РФ - 83,5 рубля за долар.

Фінансисти не відкидають, що у понеділок, 28 лютого, рубль на відкритті торгів сягне 300 за долар.

Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі аж о 10:00 мск (09:00 за Києвом).

Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі не раніше 15:00 за московським часом (14:00 за Києвом) замість звичних 07:00.

Нагадаємо, що на Forex долар торгується близько 113,5 рублів, а євро – 127 рублів. Це історичний максимум.

Нагадаємо, 28 лютого ЄС заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центробанку Росії, повністю закрив небо для російських літаків. А відключення від SWIFT призведе до ще більших збитків РФ.