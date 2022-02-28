Заборонено приземлятися, злітати або пролітати над територією ЄС.

Євросоюз з 28 лютого заборонив російським повітряним суднам приземлятися, злітати або пролітати над своєю територією.

Про це повідомляється в документі, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

"Заборонено... приземлятися, злітати або пролітати над територією Союзу", — сказано в ньому.

Ця вимога поширюється на всі повітряні судна, експлуатовані російськими авіаперевізниками, зареєстрованими у РФ, або для будь-яких повітряних суден, не зареєстрованих у Росії, але які контролюються російською фіз- або юрособою або організацією.

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