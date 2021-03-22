У Росії задумалися над відмовою від використання долара і міжнародних платіжних систем на тлі посилення санкцій.
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Так, голова російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров запропонував використовувати альтернативні долару світові валюти для зміцнення самостійності, йдеться на сайті російського МЗС.
"Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних долару. Потрібно відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем", – сказав Лавров.
Крім того, голова російського МЗС назвав санкції примхами західних країн і додав, що карати кого-небудь на сучасній міжнародній арені неправильно, а Росію – нерозумно.
Карати на сучасній міжнародній арені кого б то не було взагалі неправильно, а намагатися підходити з таким аршином до Росії — це просто нерозумно", — впевнений Лавров.
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