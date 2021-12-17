В уряді стверджують, що заборгованість виникла через керівників деяких шахт.

Держава сьогодні не має заборгованості перед шахтарями, а причиною наявної заборгованості є невиконання постанови уряду керівниками деяких шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у залі Верховної Ради заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні заборгованості держави перед шахтарями немає ні копійки. Заборгованість по зарплаті, яка виникла, - заборгованість шахт перед шахтарями за відвантажену продукцію… Уряд повністю виконує свої зобов’язання. Є на сьогодні заборгованість в обсязі 1,2 млрд грн по розрахунках з шахтарями за поставлену продукцію", - сказав він.

Також прем’єр нагадав, що ще в серпні уряд ухвалив постанову, згідно з якою 80% виручки від реалізації вугілля шахти мають направляти на виплату заробітних плат гірникам. Шмигаль запевнив, що керівники тих шахт, які не виконують цю постанову і допускають виникнення заборгованості перед гірниками, будуть звільнені.

"Держава за дванадцять місяців - з грудня по грудень - виділила на заробітну плату шахтарям 7,019 млрд грн, які були повністю виплачені. Цього місяця ми додатково виділяли відповідні кошти в обсязі: 671,4 млн грн - в листопаді, 335,8 млн грн - у грудні, щоб виплачувати заробітну плату шахтарям. Заборгованості по державній дотації немає…" - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, згідно з яким із державного бюджету на 2021 рік планується виділити 2,4 млрд грн на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільних підприємств.

Читайте такожЧерез вибух на шахті "Листвяжна" затримали російського мільйонераТакож нагадаємо, раніше, на початку грудня, на Львівщині кілька десятків гірників відмовилися покидати шахту "Червоноградська", бо ще з вересня їм нормально не платять зарплату. До протесту гірників під землею доєдналися працівники ще п'ятьох шахт, які мітингували на поверхні й навпаки - відмовлялися спускатися в забій.

За словами керівників "Львіввугілля", гірникам й хотіли б виплатити борги, однак шахти дотаційні, самостійно не окуповуються, тому їх фінансує держава.

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Автор: Дмитро Шварц