Якщо Україна виконає дані МВФ обіцянки, то з 1 травня 2022 року ціна газу вже не буде пільговою.

Наступного року уникнути підвищення тарифу на енергетичні ресурси для українських громадян вже не вдасться.

Про це, як говориться в матеріал УНІАН, заявив голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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Експерт зазначив, що якщо Україна виконає дані МВФ обіцянки, то з 1 травня 2022 року в нових річних контрактах для побутових споживачів ціна газу вже не буде пільговою, а буде визначатися на підставі ринкових індикаторів.

"Враховуючи поточний рівень цін в Європі та не дуже оптимістичні очікування з приводу їх зниження, можна припустити, що тарифи для населення будуть значно вище", - вважає Компан.

Ціна на газ: