24 грудня 2021 року спотові ціни на газ в Європі на січень впали з 2,1 тис. дол / фото УНІАН Володимир Гонтар

Наступного року уникнути підвищення тарифу на енергетичні ресурси для українських громадян вже не вдасться.

Про це, як говориться в матеріал УНІАН, заявив голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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Експерт зазначив, що якщо Україна виконає дані МВФ обіцянки, то з 1 травня 2022 року в нових річних контрактах для побутових споживачів ціна газу вже не буде пільговою, а буде визначатися на підставі ринкових індикаторів.

"Враховуючи поточний рівень цін в Європі та не дуже оптимістичні очікування з приводу їх зниження, можна припустити, що тарифи для населення будуть значно вище", - вважає Компан.

Ціна на газ:

  • Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
  • Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
  • 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
  • 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
  • Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
  • 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
  • 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
  • 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.