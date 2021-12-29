Наступного року уникнути підвищення тарифу на енергетичні ресурси для українських громадян вже не вдасться.
Про це, як говориться в матеріал УНІАН, заявив голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.
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Експерт зазначив, що якщо Україна виконає дані МВФ обіцянки, то з 1 травня 2022 року в нових річних контрактах для побутових споживачів ціна газу вже не буде пільговою, а буде визначатися на підставі ринкових індикаторів.
"Враховуючи поточний рівень цін в Європі та не дуже оптимістичні очікування з приводу їх зниження, можна припустити, що тарифи для населення будуть значно вище", - вважає Компан.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.