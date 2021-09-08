Уряд направить проект на розгляд парламенту до 15 вересня.

Проект Державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки. Це буде збалансований, реалістичний проект з чіткими пріоритетами, серед яких - обороноздатність – розвиток медичної сфери, розвиток освіти, інфраструктура і, звичайно, соціальні програми", - сказав він.

Законодавство передбачає, що уряд має передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 Вересня.

Держбюджет-2022:

26 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів вчасно затвердить і направить до Верховної Ради законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

"Вже скоро уряд затвердить і передасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і також будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічне зростання та інші важливі напрямки", - сказав він.

Автор: Дмитро Шварц