Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається побачити збалансований проект державного бюджету України на 2022 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав під час спілкування з журналістами в Донецькій області.
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"Зараз ми чекаємо до 15-го вересня проект бюджету від Кабінету міністрів України. Попередня інформація, що вони зроблять це вчасно. Це вимога закону. Відразу, як тільки він надійде до Верховної Ради, ми почнемо його опрацьовувати", - зазначив спікер.
За його словами, до цього готові всі парламентські комітети.
"Тому що по кожному напрямку діятиме профільний комітет. Ну, і дійсно, найбільше навантаження ляже на плечі Бюджетного комітету. Він також вже готується до цього процесу... Те, що збирається з областей, бюджетні запити, - вони всі були вчасно подані в міністерства. Я сподіваюся, що ми побачимо збалансований бюджет, з урахуванням всіх тих викликів, які будуть в наступному році. Це і війна, в першу чергу, це і підтримка української армії, і державне оборонне замовлення", - зазначив Разумков, і нагадав також про інфраструктурні проекти та питання боротьби з COVID-19.
Держбюджет-2022:
26 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів вчасно затвердить і направить до Верховної Ради законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
"Вже скоро уряд затвердить і передасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і також будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічне зростання та інші важливі напрямки", - сказав він.
Законодавство передбачає, що уряд має передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.
Як відомо, сьогодні, 30 серпня, Разумков почав робочу поїздку в район проведення операції об'єднаних сил. Під час поїздки голова ВР ознайомиться з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення ООС.