У парламенті проект бюджету очікують отримати до 15 вересня, як цього передбачає законодавство.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається побачити збалансований проект державного бюджету України на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав під час спілкування з журналістами в Донецькій області.

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"Зараз ми чекаємо до 15-го вересня проект бюджету від Кабінету міністрів України. Попередня інформація, що вони зроблять це вчасно. Це вимога закону. Відразу, як тільки він надійде до Верховної Ради, ми почнемо його опрацьовувати", - зазначив спікер.

За його словами, до цього готові всі парламентські комітети.

"Тому що по кожному напрямку діятиме профільний комітет. Ну, і дійсно, найбільше навантаження ляже на плечі Бюджетного комітету. Він також вже готується до цього процесу... Те, що збирається з областей, бюджетні запити, - вони всі були вчасно подані в міністерства. Я сподіваюся, що ми побачимо збалансований бюджет, з урахуванням всіх тих викликів, які будуть в наступному році. Це і війна, в першу чергу, це і підтримка української армії, і державне оборонне замовлення", - зазначив Разумков, і нагадав також про інфраструктурні проекти та питання боротьби з COVID-19.

Держбюджет-2022:

26 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів вчасно затвердить і направить до Верховної Ради законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

"Вже скоро уряд затвердить і передасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і також будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічне зростання та інші важливі напрямки", - сказав він.

Законодавство передбачає, що уряд має передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.

Як відомо, сьогодні, 30 серпня, Разумков почав робочу поїздку в район проведення операції об'єднаних сил. Під час поїздки голова ВР ознайомиться з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення ООС.

Автор: Таня Поляковська