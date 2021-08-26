Законодавство передбачає, що уряд має передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.

Кабінет міністрів вчасно затвердить і направить до Верховної Ради законопроект "Про державний бюджет України на 2022 рік".

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"Вже незабаром уряд затвердить і передасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і також будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - сказав він.

Остаточний термін:

Законодавство передбачає, що уряд має передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.

Автор: Дмитро Шварц