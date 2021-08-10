Основними бюджетоформуючими товарами в липні стали нафтопродукти і легкові автомобілі.

Державна митна служба протягом липня забезпечила перерахування митних та інших платежів до державного бюджету у сумі 39,4 млрд грн, що становить 103% від планового показника.

Як повідомила прес-служба про це розповів заступник голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

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"За результатами роботи протягом липня поточного року до державного бюджету України забезпечено перерахування митних та інших платежів у сумі 39,4 млрд грн, що становить 103% від планового показника, понад плановий показник забезпечено 1,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому план надходжень на липень 2021 року був збільшений на 1,3 млрд грн, а згодом листом Міністерства фінансів України – ще на 3 млрд грн, тобто, в сумі – на 4,3 млрд грн.

Фактичні надходження в липні 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року в цілому зросли на 26% або на 8 млрд грн.

Як підкреслив заступник голови Держмитслужби, в липні зросли показники всіх без винятку видів митних платежів і ввізного і вивізного мита та акцизу і податку на додану вартість (ПДВ), та інших платежів.

Основними бюджетоформуючими товарами в липні 2021 року стали нафтопродукти (7,3 млрд грн), легкові автомобілі (4,9 млрд грн), гази нафтові (1,6 млрд грн), вугілля кам'яне (1 млрд грн)

Збільшення митних платежів:

За 7 місяців 2021 року митна служба забезпечила в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшення митних платежів на 65 млрд грн (або на 36%) і перевиконала план на 17 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький