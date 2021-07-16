Ціна на газ в Європі досягла рекордного значення з 2008 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тариф на тепло і гарячу воду, які вже з жовтня можуть зрости на 30-70%, - це відповідальність місцевої влади.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Що стосується тарифів на опалення і гарячу воду, ці повноваження зараз повністю передані місцевій владі. Крім того, газові компанії представили альтернативи місцевій владі у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне паливо без коливання цін", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що ціна на газ в Європі досягла рекордного значення з 2008 року - 450 доларів за тисячу кубометрів. Однак запуск річного продукту допоміг не допустити відповідного зростання тарифів на природний газ для населення, які могли б досягти 13-15 грн за кубометр.

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Раніше в асоціації "Укртеплокомуненерго" спрогнозували, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду на 40% через зростання цін на газ.

Зростання тарифів очікується в Полтаві на 36%, у Кременчуці Полтавської області – на 53%, в Одесі – на 56%, у Тернополі – на 70%, у Старокостянтинові Хмельницької області – на 63%.

Міністерство економіки очікує, що цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33% (± 3%).

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств – ні.

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Автор: Ігор Орел