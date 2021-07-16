Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що введення річних тарифів на газ з травня вбереже громадян від тарифних стрибків у опалювальний сезон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
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Посилаючись на дані "Оператора ГТС", Шмигаль зазначив, що ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років – понад 450 дол. за тис. куб. м.
"Такої ціни не було з 2008 року, а це означає, що українські домогосподарства були б змушені платити по 13-15 грн за куб.м газу. Але цього не відбувається, як ми бачимо", - сказав він.
Прем'єр пояснив, що завдяки встановленню фіксованої річної ціни на газ, яку отримали всі споживачі з 1 травня, велика частина споживачів не відчує тарифних стрибків в опалювальний сезон.
"Ми застрахували людей від стрибків цін на газ, які ми бачимо зараз. Тобто, наприклад, споживачі "Нафтогазу" сьогодні платять 7,96 грн за куб.м", - додав він.
Шмигаль також зазначив, що регулювання тарифів на тепло повністю передане місцевій владі та стабільні контракти дозволять теплокомуненерго отримувати блакитне паливо без коливання ціни.
Прогноз
- Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.
- А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.
- 21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.
- На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.
- У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.
- З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".
Підготовка до опалювального сезону
- Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.
- Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.
- 14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.
Підвищення тарифів
6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.
Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.
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