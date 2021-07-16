Шмигаль зазначив, що ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років - понад 450 дол. за тис. куб. м.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що введення річних тарифів на газ з травня вбереже громадян від тарифних стрибків у опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Посилаючись на дані "Оператора ГТС", Шмигаль зазначив, що ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років – понад 450 дол. за тис. куб. м.

"Такої ціни не було з 2008 року, а це означає, що українські домогосподарства були б змушені платити по 13-15 грн за куб.м газу. Але цього не відбувається, як ми бачимо", - сказав він.

Прем'єр пояснив, що завдяки встановленню фіксованої річної ціни на газ, яку отримали всі споживачі з 1 травня, велика частина споживачів не відчує тарифних стрибків в опалювальний сезон.

"Ми застрахували людей від стрибків цін на газ, які ми бачимо зараз. Тобто, наприклад, споживачі "Нафтогазу" сьогодні платять 7,96 грн за куб.м", - додав він.

Шмигаль також зазначив, що регулювання тарифів на тепло повністю передане місцевій владі та стабільні контракти дозволять теплокомуненерго отримувати блакитне паливо без коливання ціни.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Підвищення тарифів

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

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Автор: Ганна Бредіхіна