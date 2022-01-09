На підприємців можуть ще місяць не накладати штрафи за відсутність касових апаратів, повідомив нардеп.

Верховна Рада може до 1 лютого відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів, відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це він повідомив в ефірі одного з національних телеканалів.

"Я вже запропонував відповідну поправку, гадаю, що ми її проголосуємо доволі швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів – УНІАН) до 1 лютого 2022 року", – сказав нардеп.

Читайте такожНардеп закинув касовий апарат у залу Ради: той пролетів над головами охоронців (відео)Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Парламент 1 грудня минулого року ухвалив закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022-го.

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