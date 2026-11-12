Скандал з Nvidia: компанія втратила сотні мільярдів, потягнувши за собою інших гігантів

Обвал не оминув стороною криптовалюти: біткоїн подешевшав одразу на 4%, Ethereum - на понад 3%.

Акції найбільшого у світі постачальника чипів для штучного інтелекту Nvidia різко обвалилися після скандалу та відставки керівника компанії Дженсена Хуанга. Як повідомляє Bloomberg, це коштувало компанії сотні мільярдів доларів.

За даними видання, о 16:35–16:40 за київським часом акції Nvidia впали на 11% – до 155,13 долара. Ринкова капіталізація компанії скоротилася на 450 млрд доларів.

"Nvidia називали "банком штучного інтелекту". Якщо через нинішню ситуацію компанії доведеться відступити на крок назад, чи не позбавить це фінансування менші компанії, які його потребують? Це питання поки залишається відкритим", – сказав Джо Салуззі, партнер і співкерівник відділу торгівлі акціями Themis Trading.

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Падіння Nvidia призвело до того, що ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 знизилися на 0,9%, тоді як на S&P 500 – на 0,4%. Скандал також призвів до падіння акції технологічних компаній, пов’язаних із Nvidia.

За даними Reuters, акції неохмарної компанії CoreWeave, що отримує підтримку Nvidia, впали на 9,1%. Напередодні вони злетіли більш ніж на 27% після публікації фінансової звітності, яка спровокувала відновлення зростання акцій компаній сектору штучного інтелекту.

Інші акції неохмарних компаній, зокрема IREN та Applied Digital, також торгувалися зі зниженням. Акції Nebius обвалилися на 16,2% після того, як компанія заявила, що її виручка у 2026 році буде на нижній межі раніше прогнозованого діапазону.

Акції Marvell Technology, яку Хуанг у червні назвав "наступною компанією з капіталізацією в трильйон доларів", обвалилися на 3,8%. Акції технологічного гіганта Oracle, який активно розширює співпрацю з Nvidia у сфері хмарних обчислень та ШІ-чипів, втратили 2,6%.

Акції виробника чипів пам'яті Micron Technology подешевшали на 2,5%, а компаній зі зберігання даних Sandisk та Western Digital – на 6% та 3,7% відповідно. Виробники фотонного обладнання Lumentum і Coherent, а також виробник серверів для ШІ Dell втратили від 3% до 5,1%.

Негативні настрої не оминули і криптовалютний ринок. Біткоїн подешевшав на 4% – до 71 385,2 долара. Ethereum знизився в ціні на 3,2% – до 2 002,97 долара.

Частина інвесторів почала вкладати кошти в конкурентів Nvidia. На тлі очікувань, що замовлення та частки ринку можуть перерозподілитися, акції Broadcom, Alphabet і Samsung Electronics пішли вгору.

Дженсен Хуанг – довідка

63-річний Дженсен Хуанг заснував Nvidia у 1993 році й перетворив її на одного з провідних світових виробників чипів для штучного інтелекту.

Під керівництвом Хуанга акції Nvidia з моменту виходу компанії на біржу у 1999 році зросли більш ніж на 700 000%. У певні періоди ринкова капіталізація компанії перевищувала 5 трлн доларів, що зробило її однією з найдорожчих компаній світу.

Таке зростання перевершує будь-які досягнення Стіва Джобса на чолі Apple Inc., Білла Гейтса в Microsoft Corp. чи Джеффа Безоса в Amazon.com Inc.

Скандальна відставка – що відомо

Як писав УНІАН, Дженсен Хуанг залишає посаду голови Nvidia, яку обіймав протягом 33 років.

Приводом для такого рішення стали повідомлення про два позашлюбні романи Хуанга. Однією з його ймовірних партнерок була жінка, яку підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою.

Ситуація викликала серйозне занепокоєння у США на тлі обмежень Вашингтона на експорт до Китаю передових напівпровідників. Американська влада побоюється, що ці технології можуть опинитися в розпорядженні китайських військових і спецслужб.

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