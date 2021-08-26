Кошти вже надійшли на рахунок України.

Україна направить понад 2,7 млрд дол., які отримала від Міжнародного валютного фонду, на забезпечення макроекономічної стабільності, збільшення соціальних виплат і підтримку вітчизняної економіки на шляху її відновлення після коронакризису.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"Це не кредит, а безповоротна допомога. Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення. При цьому отримання відповідного траншу жодним чином не впливає на наше рішення продовжувати співпрацю з МВФ в рамках програми stand-by", - сказав він.

Гроші МВФ:

2 серпня поточного року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень (СПЗ) для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19, на суму 650 млрд дол. США. Це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.

Україна отримала від МВФ в рамках цього розподілу понад 2,7 млрд дол. США.

25 серпня 2021 року в Україну надійшли гроші від МВФ на відновлення економіки.

Автор: Дмитро Шварц