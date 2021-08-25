Україна отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії COVID-19.
Як повідомило Міністерство фінансів, кошти вже надійшли на рахунок України.
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"Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ)... СПЗ можуть бути конвертовані у валюту і використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про розподіл цих коштів буде прийматися відповідно до чинного законодавства.
Гроші МВФ:
2 серпня поточного року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень (СПЗ) для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19, на суму 650 млрд дол. США - це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.
Таке рішення ухвалила Рада керуючих МВФ за пропозицією Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої.