У Мінфіні підкреслили, що рішення щодо розподілу цих коштів буде прийматися відповідно до чинного законодавства.

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії COVID-19.

Як повідомило Міністерство фінансів, кошти вже надійшли на рахунок України.

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"Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ)... СПЗ можуть бути конвертовані у валюту і використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про розподіл цих коштів буде прийматися відповідно до чинного законодавства.

Гроші МВФ:

2 серпня поточного року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень (СПЗ) для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19, на суму 650 млрд дол. США - це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.

Таке рішення ухвалила Рада керуючих МВФ за пропозицією Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої.

Автор: Богдан Слуцький