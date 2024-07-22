За словами високого представника ЄС, кошти підуть на ППО, снаряди та ОПК.

Україна отримає перші гроші від заморожених в Європейському Союзі активів Російської Федерації вже на початку серпня. Про це за підсумками зустрічі Ради міністрів закордонних справ країн ЄС заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словаами, сума складе 1,4 мільярда євро. Кошти підуть на системи протиповітряної оборони, снаряди та оборонно-промисловий комплекс.

"Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда, який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня. Таким чином ми збираємося не лише надавати військову підтримку Україні, але й отримувати від самої України, що, безумовно, є найбільш логічним і ефективним, що ми можемо зробити", - сказав Боррель. Відео дня

Водночас він назвав ганебною ситуацію із затримкою допомоги Україні через Європейський фонд миру. При цьому він додав, що з такою ситуації на даний момент немає конструктивного виходу. Як відомо, відповідне рішення блокує Угорщина.

"В тому, що стосується Європейського фонду миру, ви знаєте, я втратив надію, що він може бути розблокований. Вже більше одного року нас просять вчинити тиск, знайти рішення, зробити інші речі… Але у ці дні це сором. Лише сором. І не тому, що ми не можемо надати військову допомогу для України. А ще й тому, що ці гроші мають бути сплачені країнам-членам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Ці країни-члени не отримали компенсації за те, що зробили у минулому. Тож вони мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому", - констатував дипломат.

Заморожені активи РФ – що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Заході заморозили активи Москви. Йшлося про приблизно 300 млрд доларів. В Україні наполягали на передачі цих коштів у вигляді компенсації, при цьому на Заході були стурбовані через юридичні та репутаційні ризики, які могли б виникнути у разі такого кроку.

У липні повідомлялось, що перший транш для України з прибутків від активів РФ надійде найближчим часом. Як сказав міністр оборони України Рустем Умєров, загальна сума відсотків від заморожених активів РФ буде становити приблизно 2,5-3 млрд євро на рік.

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