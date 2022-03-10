Кошти планується виділити з програми продовольчої допомоги.

США виділять 50 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це заявила віце-президент США Камала Гарріс під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише Укрінформ.

"Ми передаємо додаткових 50 млрд доларів, аби допомогти в реалізації гуманітарної допомоги",- заявила Гарріс.

За її словами, кошти планується виділити з програми продовольчої допомоги.

Гарріс додала, що весь цивілізований світ відчуває лють, коли бачить, що відбувається в Україні з дітьми, матерями, батьками, бабусями і дідусями – людьми, які тікаючи, залишають все, що вони мали.

"Ми підтримуємо українців, які продемонстрували величезну відвагу", - зазначила вона.

Віце-президент США звернула увагу на немислимі злочини, які здійснює Росія. Зокрема, мова йде про обстріли пологового будинку й дитячої лікарні в Маріуполі.

"Очевидно, що разом, солідарно ми зробимо усе, щоб забезпечити усі гуманітарні потреби, а також безпеку України та українського народу",- підкреслила Гарріс.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США 9 березня пізно ввечері схвалила виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів. Спікер Палати Ненсі Пелосі зазначила, що ці кошти, імовірно, будуть лише "верхівкою".

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

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