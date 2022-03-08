Угорщина передала в Україну медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо.

Угорщина передала в Україну 10 вантажівок гуманітарної допомоги на загальну суму 2 млрд форинтів.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

"Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація", - розповів Микита.

Угорщина передала в Україну медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форинтів.

За словами очільника Закарпаття, наразі вантаж обліковують, після чого одразу транспортують у "гарячі" точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до людей.

"24/7, безперервно виконуємо завдання Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського. Дякуємо нашим угорським партнерам за допомогу та підтримку!", - наголосив Віктор Микита.