Кабміну вдалося досягти консенсусу з місцевою владою.

Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону.

Про це під час виступу в залі Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожВ Україні буде підписано меморандум про незмінність тарифів - Шмигаль

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання", - сказав він.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар сягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 грн за куб. м

25 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що найближчим часом в Україні буде підписано меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц